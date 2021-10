Escolas municipais de Votuporanga terão retorno presencial facultativo de até 100% dos alunos a partir de quarta-feira

Retorno presencial é opcional, portanto, quem escolher não enviar os filhos para a escola poderão continuar acompanhando as aulas de forma remota

A Secretaria da Educação de Votuporanga retoma na quarta-feira (3/11) as aulas presenciais com até 100% dos alunos, dependendo da capacidade de cada escola. O retorno presencial é opcional, ficando a critério dos familiares, portanto, quem escolher não enviar os filhos para a escola poderá continuar acompanhando as aulas de forma remota. Até o momento, o Município estava com capacidade de até 75% dos alunos em aulas presenciais de forma híbrida, com revezamento de turmas. A medida já estava prevista no Plano de Retomada das Aulas Presenciais.

Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga foi se readaptando às novas realidades e exigências para controle da disseminação do Coronavírus mantendo o foco em atender a todos os alunos com entrega de atividades e gravação de videoaulas. Em 2020, as aulas presenciais foram suspensas em março e retomaram apenas em agosto deste ano, com inúmeros protocolos de biossegurança, através do Programa Escola Mais Segura, de forma a garantir o retorno com tranquilidade aos alunos, pais e profissionais da educação.

Cada aluno do Ensino Fundamental ganhou um kit escolar contendo álcool gel, sabonete líquido, lenços umedecidos, máscara, toalha e squeeze de água. Logo na entrada da escola, os alunos passam por aferição de temperatura e higienização de mãos. Totens com dispositivos de álcool em gel também foram instalados em vários locais das escolas. As atividades também foram readaptadas a fim de evitar contato entre as pessoas.

“Buscamos sempre o diálogo com os familiares dos nossos alunos para tomar cada decisão. Passamos por momentos difíceis e felizmente podemos fazer uma análise muito positiva de que estamos saindo dessa fase de maneira mais fortalecida e unida. Sabemos que escola e comunidade, juntos é a melhor forma de enfrentarmos as adversidades”, explicou o secretário da Educação, Marcelo Batista.