Unifev lança Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo

Objetivo do Unifev Nite é fomentar o empreendedorismo na comunidade acadêmica, além de impulsionar os projetos da startup

A Unifev lançou na última segunda-feira (26/6) o Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, o Unifev Nite, no Auditório da Cidade Universitária. Participaram do ato, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Douglas José Gianoti; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico da Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio; as coordenadoras do Nite Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e a Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanini; Marcelo Baptista, Secretário Municipal da Educação, representando o prefeito Jorge Augusto Seba; Marcos José Amâncio, gerente regional do Sebrae/ SP e Guilherme Lui, consultor de marketing do Serviço.

O objetivo do núcleo é criar e desenvolver diversas ações para permitir que os alunos de todos os cursos da Instituição pensem no empreendedorismo e aventurem-se em projetos criativos. “Penso que este é o caminho, pelas cadeiras de uma universidade, o berço para empreender, mudar, criar, inovar e principalmente produzir novas e melhores soluções”, ressalta o Gastaldon.

O Nite, que conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ SP), será responsável por desenvolver projetos que fomentarão o empreendedorismo entre a comunidade acadêmica da Instituição, além de impulsionar o desenvolvimento da startup. “Apostem nessa ideia. Inovação, tecnologia e empreendedorismo, quantas oportunidades encontramos nessas três palavras? E a proposta que lançamos junto ao núcleo é que de fato seja um berço de boas ideias. Vamos juntos fazer a diferença nesse projeto”, destacou Amâncio.

O direitor-presidente da FEV, Douglas Gianoti conta que o espaço funcionará no prédio da startup na Instituição. “O Nite vai colocar a Unifev em um outro patamar de ensino. Nós vamos abrir portas para a inovação, para que nossos alunos gerem soluções, dando oportunidades de colocar em práticas suas ideias. Enfim, a Instituição dá um salto nesse mundo de inovação e tecnologia”.

O núcleo já está desenvolvendo um programa que consiste em algumas etapas: o Ideathon, Laboratório de Ideação (Startu), Formação Complementar em Empreendedorismo e Pré-Aceleração em Hardware e Hard Sciences (Unilab/ Unistart).

“O Ideathon promoverá a sensibilização dos estudantes por meio de um evento com foco na inovação e no empreendedorismo, propondo soluções à determinado problema apontado por uma empresa parceira ou pela comissão organizadora”, explica Lilian Beraldo, uma das coordenadoras do núcleo.

Os primeiros passos em torno de uma ideia de negócio serão dados para quem for selecionado para o laboratório de ideação. Nessa fase, a experiência permitirá aos participantes o contato próximo com empreendedores. O objetivo é proporcionar as ferramentas necessárias para a construção de ideias e formação de uma comunidade empreendedora.

A etapa Formação Complementar em Empreendedorismo irá disponibilizar aos participantes as disciplinas orientadas e projetos que desenvolvam comportamentos importantes para o profissional. Ao final, o aluno receberá um certificado de formação complementar.

Por fim, a fase da Pré-Aceleração terá o propósito de “transformar” a Unifev em um laboratório de ideias aliadas a tecnologias para os alunos. Um programa intensivo de trabalho e mentorias concentrado em validação de mercados, prototipagem hardcore e alta tecnologia será aplicado pela Instituição por técnicos do Sebrae.