O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), seguirá a decisão do governador João Doria (PSDB) e deixará de exigir máscaras em áreas abertas a partir do dia 11 de dezembro. Apesar da liberação, a Secretaria Municipal de Saúde vai “recomendar que a população continue usando máscara até o avanço da cobertura vacinal da população.” Atualmente a cobertura vacinal contra a Covid-19 no município está em 79%. A meta é chegar a 90%.

Doria anunciou nesta quarta-feira, 24, a flexibilização do uso de máscaras em áreas abertas. A medida foi tomada com aval do Comitê Científico do Estado com base em dados da vacinação e do cenário epidemiológico. Em nota, o governo estadual afirmou que o uso das máscaras continua obrigatório em ambientes fechados e no transporte público.

“Ao ultrapassar os 75% da população totalmente imunizada, o Governo de SP vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro”, afirmou Doria. “Tomamos esta medida baseados em evidências científicas, que demonstram queda superior a 90% de internações em relação ao pico da pandemia, e a aceleração da vacinação no Estado que mais vacina no Brasil”, disse.