URGENTE: Governo decreta fase vermelha em todo o Estado a partir de sábado

O governo estadual vai decretar nesta quarta-feira (3) que todas as regiões do estado de São Paulo irão entrar na fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena de covid-19 a partir da meia-noite do próximo sábado (6). Essa medida deverá durar duas semanas, dependendo da evolução da pandemia em São Paulo.

As medidas mais restritivas serão anunciadas daqui a pouco, em coletiva de imprensa, pelo governador João Doria (PSDB). A informação da fase vermelha em São Paulo foi confirmada pela Secretaria de Comunicação estadual. O estado vive um agravamento da pandemia, com alta de óbitos e internações por covid-19.

A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo e só permite o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados e farmácia. Em Campinas, a fase vermelha começou hoje e é válida por 15 dias.

Durante a manhã, o sistema de saúde municipal já entrou em colapso, segundo o secretário de Saúde, Campinas, Lair Zambon. Ele afirmou que o SUS municipal está 100% lotado nesta quarta-feira e os hospitais já abriram lista de espera para os pacientes.

FASE VERMELHA ESTADUAL

Segundo dados do governo estadual, São Paulo tem 2.054.867 casos e 60.014 óbitos por covid-19. Na terça-feira, 2, foram confirmadas 468 mortes causadas pela doença, o maior registro feito no Estado desde o início da pandemia.

No Estado, o governo adiantou que apesar da fase vermelha, as escolas não serão obrigadas a fechar elas estão desde o ano passado classificadas como serviço essencial. Ontem, o secretário Estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, chegou a afirmar que defendia a suspensão do retorno presencial dos estudantes, o que gerou uma crise interna no governo.

Essa é a primeira vez durante a pandemia que São Paulo mantém como escolas abertas na fase vermelha, algo que teve como exemplo países europeus.

Vale lembrar que em Campinas, as aulas presenciais estão suspensas por determinação municipal, o decreto foi publicado hoje. Isso afeta além das escolas particulares, as escolas estaduais que não poderão ter aula presencial até o dia 16 de março.



MEDIDAS ANTERIORES

Com a implantação da fase vermelha no sábado, o toque de restrição das 23h às 5h não será mais necessário. Ele foi criado na última semana pelo governo estadual para reforçar a fiscalização contra e eventos ilegais. Em Campinas, uma fase vermelha noturna, das 21h às 5h, também foi criada. Ela funcionou do dia 26 de fevereiro até o dia 1º de março.

A Cidade ON