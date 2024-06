Dupla sertaneja formada por pai e filha faz estreia nos palcos

Concretizando um sonho, pai e filha fizeram sua primeira apresentação diante do público.Nesta sexta-feira, 21, Marina Guerra e Rafael se apresentaram na Cooperjales, abrilhantando a festa junina que aconteceu no local.

A dupla, que iniciou a carreira recentemente, está nos preparativos para tentar subir ao palco com a cantora Ana Castela, no próximo dia 29, na FICAP de Santa Fé do Sul.

A admiração pela cantora, inclusive, foi o que despertou o desejo de pai e filha se unirem para cantar.Em um momento mágico durante a Expo Jales, em abril, Marina Guerra, uma criança em lágrimas, tocou o coração da cantora Ana Castela e do público presente. A emoção da menina, que buscava consolo no pai, Rafael Guerra de Aquino, deu início a uma história inspiradora que uniu música, paternidade e um sonho que se concretiza.

Rafael, movido pelo amor à filha, prometeu um dueto com Ana Castela para acalmá-la. Com um olhar intenso e cheio de esperança, ele chamou a atenção da cantora, que, em um primeiro momento, não o percebeu. Mas a persistência de Rafael foi recompensada.

Tocada pela emoção do pai, Ana Castela convidou Rafael para cantar com ela. Em um ato de coragem e talento, ele cantou a capella, emocionando a todos que presenciaram o momento.

Rafael não é um estranho aos palcos. Morador de Fernandópolis e ator desde 1998, ele dedica-se há mais de duas décadas a levar alegria a hospitais como palhaço. Como fundador do EuRiso – Encontro Internacional de Palhaços, ele promove a comédia e o entretenimento na região, colaborando com a TV Tem.

Atualmente em Jales com sua esposa, Sandra, e seus filhos Marina, de 10 anos e Lucas de 5, Rafael sonha em compartilhar seu talento vocal com o mundo. Ele se prepara para se apresentar na FICAP no dia 29 de junho de 2024 e, para isso, iniciou uma campanha que busca o apoio do público.

A história de Rafael Guerra de Aquino é um exemplo de como a música e a paternidade podem transformar vidas. Sua jornada inspiradora nos convida a refletir sobre o poder da emoção e da persistência na busca dos nossos sonhos.