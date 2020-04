Páscoa: empatia e solidariedade

Colaboradora da Santa Casa, Sandra Regina Carretero de Mira, aproveitou a data mais que especial para fazer o bem.

Quem passa na guarita da Santa Casa de Votuporanga, conhece a segurança Sandra Regina Carretero de Mira. Simpatia e alegria são suas características principais, mas o que pouca gente sabe é que ela também possui muita solidariedade e amor ao próximo.

Em datas comemorativas, Sandrinha se veste de empatia, principalmente com os profissionais do Hospital. Neste domingo (12/4), ela se transformou em Coelhinho da Páscoa, com encomenda especial para seus amigos.

A segurança esteve no pronto atendimento e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), específicos para o tratamento do Coronavírus. Com todo artefato de segurança, fez a entrega de bombons para os colaboradores da linha de frente deste atendimento. “Eles merecem, estão em uma missão muito difícil. Quis entregar este mimo, para adoçar a vida deles”, afirmou.

Sandra estava acompanhada da coordenadora diocesana da Pastoral da Saúde, Juliana Costa, “A Pastoral me doou alguns chocolates, possibilitando a ação. Nossos profissionais são grandes guerreiros nesta batalha e fiz questão de arrecadar o suficiente para o quadro de colaboradores de quatro plantões. Tenho orgulho de fazer parte dessa família”, complementou.

A solidariedade não parou por aí. Bombons também foram distribuídos na Pediatria do Hospital. “Só posso agradecer pela oportunidade de fazer o bem neste dia tão especial que é a Páscoa”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Sandrinha está conosco há anos e desenvolve um trabalho muito solidário em datas como Dia das Crianças e Natal. Ela é o retrato de nossos colaboradores, que estão sempre em busca de humanização no atendimento”, finalizou.