Dupla que “passava” cédulas falsas no comércio é presa pela PM em Fernandópolis

Os indivíduos são suspeitos de cometerem o crime em Votuporanga/SP, além de outras cidades da região. Ambos foram apresentados na Delegacia da Polícia Federal, em Jales/SP, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Na noite desta sexta-feira (10), dois homens foram presos pela Polícia Militar durante uma abordagem em um veículo Ford/Fiesta, de cor branca, no centro de Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, com um dos indivíduos, identificado como sendo V.A.O., foram encontradas cédulas de R$ 50,00 e R$ 100,00 falsificadas que estavam sendo trocadas no comércio local, além de Votuporanga/SP e demais cidades da região.

Já na residência do “sócio” no crime, G.B.S., foram encontradas mais notas falsificadas, totalizando R$ 2 mil e mais um veículo VW/Golf, cor vermelha, que também era utilizado no crime.

Diante do exposto, a dupla foi presa e apresentada na Delegacia da Polícia Federal, em Jales/SP, onde permaneceram à disposição da Justiça.

