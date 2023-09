Na sequência os indivíduos conseguiram acessar a BR-153, sentido São José do Rio Preto, quando, na alça de acesso próximo ao shopping Iguatemi, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra uma barra de proteção metálica da rotatória. Ele só parou após atingir um outro veículo, que seguia pela rotatória.

Os policiais identificaram que o carro possuía um envelopamento preto, porém, que a cor verdadeira do automóvel era branca. Ao pesquisar no sistema, as equipes descobriram que o veículo era da cidade de Ribeirão Preto (SP), que estava com queixa de furto no dia 27 de maio do ano passado.