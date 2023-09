Estopinha, 1ª influenciadora pet do país, morre em SP

O veterinário Alexandre Rossi anunciou nesta quarta-feira (20) que a cachorrinha Estopinha, considerada a 1ª influenciadora pet do país, morreu em São Paulo.

Em publicação feita nas redes sociais, Rossi se disse destruído pela notícia, após 14 anos de convívio com a cadelinha.

“Estopinha se foi… dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significam muito pra gente”, escreveu.

Na noite de terça (19), Rossi já havia comentado com seus seguidores que a cadela não estava bem de saúde e podia não resistir à madrugada.

“Não sei mais quanto tempo tenho com a Estopinha. Hoje fiquei muito mal. Senti a casa toda triste e chorei muito. Hj fizemos mais exames e estou muito ansioso para ver alguma melhora”, escreveu.

Problemas de saúde Antes do falecimento, Estopinha já tinha passando por problemas de saúde, segundo o tutor. Há dias, o tutor havia comentado nas redes sociais que ela passava por problemas de sáude.

O problema, segundo Rossi, começou com uma infecção na unha foi se complicando, e a pet de 14 anos já até chegou a ser internada.

Considerada idosa, Estopinha tem problemas no estômago, o que se agravou com a necessidade de tomar medicamentos via oral, como explicado nas redes sociais pelo tutor dela, Alexandre Rossi, que é veterinário, zootecnista, especialista em comportamento animal e, também, apresenta um quadro sobre pets no programa “Encontro com Patrícia Poeta”.

Rossi tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde da cadela e também desabafado. Ele faz lives ao vivo quase todos os dias e diz que elas o ajudam a “processar o luto que vive”. Nesta quarta (13), ele teve de cancelar a programação para levar Estopinha ao veterinário.

O quadro dela está estável. No entanto, Alexandre diz que “deixá-la ir” é uma opção, caso ela não melhore, por priorizar o conforto do animal.

“Se eu sentir que ela não vai ter uma qualidade de vida ou que a saúde dela está muito deteriorada, e o sofrimento vai ser muito grande e prolongado, eu vou deixar ela ir, não importa o que que outras pessoas vão sentir. Eu coloco a qualidade de vida dela em primeiro lugar”, afirmou.

O tutor, no entanto, procura manter o pensamento positivo.

“Eu não perdi as esperanças de ela melhorar e ainda curtir a vida. Ela tem 14 anos, é uma idosa, a saúde dela não é perfeita, mas ela também tinha uma qualidade de vida muito boa e, se eu recuperá-la, com a ajuda de toda a equipe veterinária e todo o carinho que vocês estão mandando, e conseguir mais um ou dois anos de vida sem sofrimento ou com sofrimento controlado, que valha a pena, eu vou tratar com os analgésicos, com o que precisar. Eu estou com esperanças de que ela vai ficar boa. Ela já me deu vários sustos e, se Deus quiser, ela vai continuar me surpreendendo com a longevidade dela e com o prazer de viver”, contou em seu perfil no Instagram.

Independentemente da esperança, Alexandre admite que o processo de luto já começou e que, embora ele sempre tenha ajudado pessoas a passar por isso, não está sendo fácil.

“Por aqui meu luto começou quando notei as mudanças no comportamento da Topa com a chegada da velhice”, confessou.

Em outra publicação afirmou que agora vai “focar nos próximos passos na saúde de Estopinha”.

Alexandre Rossi adotou Estopinha em 2009. Ela não era recém-nascida, já tinha sido devolvida duas vezes por famílias que não tinham conseguido lidar com o “jeito muito arteiro”. A ideia do tutor foi utilizar a adoção para mostrar ao público como lidar com cães agitados e dar uma segunda chance para os animais.

Hoje, apenas no Instagram, Alexandre tem 1,3 milhão de seguidores, onde faz lives regularmente. Ele também publica vídeos no YouTube.