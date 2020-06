Dupla é flagrada pela Polícia Ambiental com arma em Riolândia

Duas pessoas foram detidas e encaminhadas ao Plantão Policial de Votuporanga após serem flagradas em uma embarcação no rio Turvo em Riolândia. A abordagem foi feita por policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental de Fernandópolis.

Durante Operação São Paulo Mais Seguro, os policiais se deparam com os infratores em uma embarcação movida a motor. No interior do barco fora encontradas uma espingarda calibre 22 e uma capivara já abatida.

Os dois foram autuados administrativamente, tendo a arma, embarcação, motor de popa, demais petrechos e o animal abatido apreendidos, sendo que responderão pelo crime de caça.

O proprietário da arma foi preso em flagrante delito por porte de arma de fogo. Ele está a disposição da Justiça.