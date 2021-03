Doria vê situação ‘gravíssima’ e promete anunciar medidas adicionais hoje

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Votunews transmitirá a entrevista coletiva ao vivo pelo Facebook hoje, às 12h45min.

O governador João Doria (PSDB) anunciou hoje que tomará medidas adicionais para combater a pandemia de covid-19 em São Paulo. O estado já está em fase emergencial, que tem até restrições para alguns serviços essenciais. Mas a situação continua “gravíssima”, segundo o governador.

“Tenho reunião pela manhã e vai terminar às 11 horas. E às 11h30 teremos reunião preparatória da entrevista coletiva, onde anunciaremos quais serão as medidas adicionais. Estamos diante de um quadro gravíssimo em São Paulo e no Brasil. E São Paulo adotará novas medidas, a partir da decisão do Centro de Contingência. Não temos decisões políticas”, prometeu Doria.

O Centro de Contingência concluiu, em reunião do último domingo, que São Paulo poderia entrar em colapso total na quinta-feira, ficando sem leitos de UTI em todo estado.

A partir de segunda-feira o estado entrou na fase emergencial, mas o primeiro índice de isolamento não foi satisfatório: apenas 43% das pessoas ficou em casa. O ideal é que essa taxa fique, pelo menos, acima de 50%.

Ontem São Paulo registrou 679 mortes em um dia, o que significa um recorde. O número de hospitalizados com covid-19 também reflete a escalada da pandemia: agora são 10,7 mil pacientes com o vírus internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 14,2 mil em leitos de enfermaria — 24,9 mil no total, mais um recorde.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, está em 90%. Na Grande São Paulo, a marca é levemente maior, de acordo com a pasta: 90,6%. Esses índices foram revelados ontem. Haverá uma nova atualização na entrevista coletiva citada por Doria, que começará 12h45.

UOL