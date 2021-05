Vacinação com Pfizer terá intervalo de 12 semanas entre doses

A vacinação das 499 mil doses da vacina Pfizer/BioNTech começa nesta 3ª feira (4.mai) nas capitais brasileiras para pessoas com comorbidades, grávidas e pessoas com deficiência permanente. A comprovação das comorbidades deve ser realizada com exames, receita ou prescrição médica. As informações são do SBT News.

O Ministério da Saúde recomenda o intervalo de 12 semanas entre a 1ª e a 2ª dose, seguindo modelos do Reino Unido. Estudos recentes apontam mais de 80% efetividades após dose única.

Confira os critérios para a vacinação da Pfizer:

I – Na fase I:

– Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade (18 a 59 anos);

– Pessoas com doença renal crônica em terapia de substuição renal (diálise) independentemente da idade (18 a 59 anos);

– Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade (18 a 59 anos);

– Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.

– Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benecio de Prestação Connuada (BPC) de 55 a 59 anos;

II – Na fase II:

– Faixa etária de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos.

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC;

– Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.