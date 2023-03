Dona Eva e seu Rubens: mais 140 quilos de doações para a Santa Casa de Votuporanga

A solidariedade é a motivação diária do casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro. Mensalmente, destinam doações para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Em duas semanas, foram 140 quilos de macarrão e vagem entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Dona Eva explicou que recebe muitas contribuições de amigos e parceiros, separando uma parte para a Instituição. “Acompanhamos o trabalho de vocês, todo o amor e carinho que atendem Votuporanga e região. Queremos ajudar, independentemente da quantidade, porque sabemos o quanto que a solidariedade faz a diferença”, disse.

Ela incentivou a todos os moradores a colaborar com a Santa Casa. “Somos muito bem atendidos na Instituição. As pessoas precisam entender a necessidade do Hospital. Contribuímos todo mês e sabemos que cada doação representa muito”, complementou dona Eva.

A nutricionista da Santa Casa, Louise França, contou que macarrão é muito consumido no Hospital. “Fazemos as dietas de acordo com o estado do paciente. Macarrão é considerado um bom carboidrato, por ter baixo índice glicêmico e, portanto, faz parte do nosso cardápio”, afirmou.

Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos, agradeceu o auxílio. “Seu Rubens e dona Eva são pessoas abnegadas, que têm como metas de vida a empatia e amor ao próximo. Eles nos auxiliam muito, destinando alimentos que nos ajudam a atender a demanda”, concluiu.