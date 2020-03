Vereador Osmair Ferrari volta a cobrar reforço na sinalização de trânsito na Estrada do 27

O vereador Osmair Ferrari voltou a cobrar da Prefeitura um reforço maior na sinalização de trânsito da Estrada “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27.

Ele reiterou à Secretaria Municipal de Trânsito que instale placas de sinalização indicando a presença de ciclistas na vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27.

Recentemente, o vereador usou a tribuna legislativa na sessão e mostrou a necessidade de aumentar a segurança dos ciclistas que trafegam pela Estrada 27, como é popularmente conhecida.

Osmair destaca que, cabe aos vereadores apresentar sugestões a administração municipal que visam trazer segurança a todos àqueles que trafegam pelas vias existentes em Votuporanga.

Sendo assim, Osmair pediu a Secretaria Municipal que promova a instalação de placas de sinalização de trânsito indicando a presença de ciclistas na Estrada do 27, já que este foi um pedido direcionado por diversos ciclistas que trafegam por aquela via ao Vereador.

O vereador destaca ainda que muitos grupos de ciclistas que praticam o esporte diariamente estão reclamando e pedindo maior segurança naquela via pública. “Essas placas poderiam ser iguais ou semelhantes aos modelos em anexo a esta propositura, bem como instaladas no início e ao final dessa via, ou seja, próximo a Rua São Carlos e a divisa com Sebastianópolis do Sul e ainda, ao longo dessa via, em ambos os sentidos”, justificou Osmair.

A solicitação do vereador está em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana de Votuporanga que visa dar respeito e segurança aos ciclistas.

Desta forma, o vereador ressaltou a necessidade da Secretaria de Trânsito instalar as placas o mais breve possível, atendendo os anseios de ciclistas e motoristas que trafegam pela referida estrada.