Dona Eva e seu Rubens: doações para nossos pacientes

Eles não param! Dona Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro não passam um mês sem fazer doações para a Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Nesta semana, foram centenas de quilos de macarrão, entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Temos como missão nesta Terra ajudar o próximo. É muito mais feliz quem doa do que quem recebe. Conseguimos essa remessa com nossos parceiros, que colaboram com nossos projetos e entendem a importância da Santa Casa para Votuporanga e região”, explicou Dona Eva.

A nutricionista Louise França explicou sobre o aproveitamento das doações. “Fazemos as dietas de acordo com o estado do paciente. Macarrão é considerado um bom carboidrato, por ter baixo índice glicêmico e, portanto, faz parte do nosso cardápio”, afirmou.

Por sua vez, Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos, agradeceu a parceria. “O casal é muito parceiro da Instituição em todas as campanhas. Não somente com a colaboração mensal de mantimentos, mas estão sempre dispostos a contribuir com nosso Hospital. Nossos pacientes agradecem!”, concluiu.