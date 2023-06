Dois moradores de Jales são investigados pela Polícia Federal por pedofilia

A Polícia Federal de Jales deflagrou ontem (16) a Operação Anjo da Guarda, que investiga suspeitos de compartilhar pornografia infantil na internet contendo fotos e vídeos de abusos sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Jales.

As investigações de crimes cibernéticos da PF identificaram usuários da internet residentes em Jales que compartilhavam material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, o que é tipificado em lei como crime e tem pena prevista de até seis anos de prisão.

Nos locais das buscas foram apreendidos equipamentos eletrônicos, celulares, notebooks e mídias de armazenamento, os quais serão periciados e analisados no interesse das investigações.

Em paralelo às investigações em curso, a PF também apura a conduta de um advogado, que estaria atuando no sentido de ocultar a conduta criminosa dos suspeitos e prejudicar as investigações em curso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Jales) acompanhou estas diligências.