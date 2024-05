DISE prende traficante em operação contra o tráfico de drogas

No imóvel de D.S.R.N., de 37 anos, foram apreendidos um tablete de maconha e porção de cocaína. Ação é desdobramento de uma operação recente que mira coibir o tráfico de drogas ‘gourmet’

Um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (29.mai), em Votuporanga/SP, durante uma ação deflagrada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

De acordo com o apurado, policiais civis da Delegacia Antidrogas cumpriram três mandados de buscas e prenderam D.S.R.N., em uma ação proveniente do desmembramento da “Operação Cherry Pie”, desencadeada no mês passado, direcionada a combater o comércio ilegal de drogas – consideradas “gourmets”. Na ocasião uma pessoa foi presa por tráfico de entorpecentes.

A partir de então, as investigações da DISE prosseguiram, embasando as solicitações de mandados de buscas à Justiça, devidamente autorizados pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga.

Durante a ação, os agentes estiveram em dois endereços, porém não localizaram os alvos; entretanto na residência de D.S.R.N., encontraram um tablete de maconha e porção de cocaína.

O indivíduo foi apresentado na sede da DISE e ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo posteriormente encaminhado para a carceragem, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Diário de Votuporanga