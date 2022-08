DISE prende traficante e apreende mais de 11,5kg de maconha em Votuporanga

Rapaz de 22 anos, foi preso em sua residência na Rua Goiânia, bairro Vila Marin.

Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam nesta sexta-feira (12.ago), um homem de 22 anos no bairro Vila Marin, área central de Votuporanga/SP, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado pelo Diário de Votuporanga, o indivíduo identificado como P, conhecido, morador da Rua Goiânia, era investigado pelos agentes da delegacia especializada há algum tempo; contudo, nesta sexta-feira, cientes de que no imóvel teria certa quantidade de droga, abordaram o suspeito no momento em que ele adentrava na casa.

Em buscas pela residência, os investigadores localizaram duas malas de viagem, contendo 11,550kg de maconha, divididos em 11 tijolos e um tablete menor da droga. Segundo a polícia, se fracionado, o entorpecente renderia até 3.850 porções para venda à dependentes químicos.

Em seguida, o rapaz foi preso e apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado responsável, Allan Soares, sendo colocado à disposição da Justiça em unidade prisional.