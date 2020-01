DISE prende “Mineiro” por tráfico de drogas em Riolândia

W.B.S., de 42 anos, egresso do sistema prisional paulista, era investigado pela delegacia especializada de Votuporanga/SP.

Na tarde desta quinta-feira (9), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP prenderam um indivíduo conhecido como “Mineiro”, por tráfico de drogas, em Riolândia/SP.

De acordo com informações, os policiais já investigavam a conduta de W.B.S., de 42 anos, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas naquela cidade.

Nesta quinta-feira, os investigadores observavam o imóvel do suspeito quando teriam presenciado a negociação do entorpecente e optaram pela abordagem, contudo após adentrarem a casa encontraram porções de cocaína, já prontas para a venda, além de dinheiro supostamente proveniente do tráfico de drogas, duas balanças digitais de precisão, dezenas de pequenos saquinhos plásticos recortados, que seriam usados para acondicionar cocaína.

Ainda na residência, dentro de um tanquinho de lavar roupas, encontraram duas sacolas plásticas, as quais continham dois tijolos de maconha, ainda para serem fracionados, que renderiam cerca de 200 porções para a venda, além de 40 porções de maconha já prontas para a comercialização, mais dois tijolos de cocaína em forma bruta, um tablete da mesma droga, três potes contendo cocaína, um prato de alumínio contendo uma porção grande de cocaína, sendo que essa quantidade de cocaína após preparada e embalada renderia cerca de 2.600 porções, dentre outros apetrechos.

Diante do exposto, “Mineiro” que é egresso do sistema prisional paulista foi apresentado na sede da DISE, em Votuporanga, onde foi ouvido e deve passar por audiência de custódia na Comarca de Paulo de Faria/SP, nesta sexta-feira (10).