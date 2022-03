Diretoria efetiva o técnico Rodrigo Cabral no comando da Votuporanguense

Missão é afastar o time das últimas posições

Ex-auxiliar, Rodrigo Cabral assume o Votuporanguense em definitivo

Agora é oficial. O Votuporanguensejá tem o substituto para o lugar de Thiago Oliveira para a sequência do Campeonato Paulista da Série A3.

A diretoria do CAV esteve reunida e chegou a decisão que Rodrigo Cabral, que era auxiliar-técnico, será efetivado no cargo, mesmo após o tropeço de virada para o União Suzano. Cabral conhece muito bem o elenco e acumulava cargo como treinador do Sub-20.

REFORÇOS

Com a efetivação do treinador, os dirigentes estão agora atrás de mais três reforços. Na pauta, dois atacantes e um meio campista. As novas peças devem chegar até a próxima quinta-feira.

Pela 10ª rodada, a Alvinegra, que aparece na 13ª colocação com oito pontos encara, no próximo domingo (06), às 10h, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, o lanterna Nacional. Além do Naça, a Pantera fará mais três jogos em seus domínios e dois fora.

