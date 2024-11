Diretora usa botão de pânico e PM apreende armas falsas de adolescente

A Polícia Militar apreendeu duas armas falsas de um adolescente de 13 anos depois de uma confusão em uma escola de Rio Preto, nesta sexta-feira (8). O menor estava desacatando a professora e acabou por confessar uma tentativa de roubo com um colega de sala.

De acordo com o boletim de ocorrência, a diretora de uma escola do Jardim Antunes, em Rio Preto, acionou o botão de pânico do aplicativo da Secretaria de Educação, depois que um dos alunos estava desacatando uma das professoras. A ferramenta foi disponibilizada pela Prefeitura de Rio Preto para que os profissionais de Educação acionem a Polícia Militar de forma rápida em caso de emergências dentro de unidades de ensino.

Policiais militares foram até a escola e, acompanhados da vice-diretora da unidade, levaram um adolescente para a sala de direção. Outros dois alunos que passaram a ofender os agentes, chamando-os de “coxinha”, também foram conduzidos da sala de aula.

Um dos adolescentes foi logo perguntando se ele havia sido levado pelos militares por causa de uma tentativa de roubo, realizada na última terça-feira (5). Ele contou que estava com o outro aluno e outros dois adolescentes, não identificados, e que tentaram roubar uma mulher próximo ao Complexo Esportivo Rei Pelé, mas que desistiram e saíram correndo do local.

O outro aluno, também menor de idade, confirmou a tentativa de roubo e alegou que desistiram de cometer o crime e fugiram do local. Ele também contou aos policiais que a arma que portavam era falsa, mas que os adolescentes que estavam com a dupla de alunos portavam uma arma verdadeira e que ele sabia onde estava escondida.

Os policiais militares levaram o menor até a margem de um rio, no bairro Bom Sucesso, e não encontraram o objeto. No entanto, foram até a casa do aluno que confessou a tentativa de roubo, apreenderam as armas falsas e entregaram à Polícia Civil.

O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto. A investigação será conduzida pela delegacia da área. Por: Gazeta de Rio Preto