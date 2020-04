Diretor da Fundação Casa é detido por desacato em Rio Preto

Três policiais militares registraram boletim de ocorrência de desacato, perturbação e ameaça.

O agente de segurança e diretor da Fundação Casa de São José do Rio Preto/SP foi detido na madrugada deste domingo (5), por desacato a policiais militares. Três policiais registraram a ocorrência.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação. Quando chegaram ao local onde o agente mora, em com condomínio, os policiais escutaram ele gritando da janela.

Com a autorização dele, uma policial militar subiu e, quando estava na entrada do condomínio, o homem começou a gritar novamente. Na calçada, ele se recusou a entregar os documentos pessoais à polícia. Os policiais pesquisaram e constataram que ele era agente de segurança e diretor da Fundação Casa.

Neste momento, segundo a polícia, o homem teria começado com frases de desacato aos policiais, alegando que entraria em contato com o coronel da PM. Com sinais de embriaguez, ele foi levado até a Central de Flagrantes, onde também continuou as ameaças aos policiais.

Ele responderá por desacato, perturbação e ameaça.

O Diário entrou em contato com o diretor da Fundação Casa, mas não obteve retorno.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br