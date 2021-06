Mulher rastreia carro do marido, flagra traição e caso termina em pancadaria

Caso foi registrado na noite do feriado de Corpus Christi, dia 3, no Jardim Bordon, em Rio Preto.

O flagrante de uma traição terminou em pancadaria na noite desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no Jardim Bordon, em Rio Preto. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima – uma professora de 39 anos, estava morando há seis meses com o companheiro, que é inspetor e tem 35 anos. Os dois tinham uma união estável há um ano.

A mulher estava desconfiada do comportamento estranho do parceiro e colocou um rastreador no carro dele para monitorá-lo sem ele saber.

Ela percebeu que o home foi até a casa da mãe dele e, depois, dirigiu até um local desconhecido. Ela chamou um motorista de aplicativo para seguir o automóvel. No local, surpreendeu o homem com outra mulher, que mantinha relações sexuais com ele no momento do flagrante.

O caso terminou em pancadaria. O homem chegou a agredir a parceira, que levou uma “gravata”. Para se defender, a mulher tacou pedras na cabeça dele. O motorista do aplicativo acionou a Polícia Militar e as agressões se encerraram apenas quando as viaturas policiais chegaram no local.

A mulher sofreu ferimentos nas mãos, na boca e no olho. O caso deverá ser encaminhado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

SBT Interior