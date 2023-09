Prefeitura de Santa Fé do Sul cancela show de Bruno e Marrone no Show de Natal

Show seria realizado em praça pública na abertura do Sonho de Natal

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Santa Fé do Sul (SP), o prefeito Evandro Mura (Republicanos) e o vice-prefeito Capitão Benitez (MDB) anunciam o cancelamento do show com a dupla Bruno e Marrone que seria realizado no dia 4 de novembro na abertura do projeto Sonho de Natal, a tradicional decoração natalida da cidade.

Uma das alegações afirmadas no vídeo pelo vice-prefeito, Capitão benitez, um dos motivos é que no repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Fundo de Participação dos Municipios (FPM).