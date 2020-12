A Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga fará entrega de mais 3 mil marmitas nesta quarta (2/12), quinta (3/12) e sexta-feira (4/12) em diferentes bairros da cidade. As equipes da Secretaria realizam este serviço desde o início do mês de maio para as pessoas que vivem em situação de rua ou vulnerabilidade social.