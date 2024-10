Com o tema “Preconceitos que se cruzam: o que a psicologia tem a ver com isso?”, evento será no próximo dia 28 de outubro; inscrições são abertas para a comunidade

O curso de Psicologia da Unifev realizará no dia 28 de outubro a XXIII edição do Café Psico, no Câmpus Centro. A programação, direcionada a alunos da graduação e à comunidade em geral, contará com uma série de palestras presenciais e online, em um evento repleto de conhecimento e troca de experiências.

A Profa. Dra. Carol Godoi Hampariam, coordenadora do curso de Psicologia, destacou que o tema central do encontro será “Preconceitos que se cruzam: o que a psicologia tem a ver com isso?”.

O objetivo é proporcionar aos alunos, docentes, profissionais da área e demais participantes, uma análise aprofundada e multidisciplinar do assunto. “O Café Psico é uma tradição em nossa formação acadêmica, promovendo debates enriquecedores e troca de experiências com profissionais renomados. Abordando temas diversos, ele nos oferece um espaço para esclarecer dúvidas e ampliar nossos conhecimentos”, completou.

As inscrições podem ser feitas até 22 de outubro, pelo link: [unifev.edu.br/cafepsico24]unifev.edu.br/cafepsico24. O valor é R$ 18,00, que pode ser parcelado em até duas vezes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (17) 3405-9990.

Serviço

De acordo com o cronograma, as palestras previstas são:

“Particularidades do atendimento clínico psicológico com a população LGBTTQIAPN+”

Temática: Diversidade sexual e gênero

Palestrante: José Stona

Palestra Online: 19h30

Local: Auditório

“Uma palavra que me salve: a importância do testemunho para a vítima de abuso”

Temática: Violência de gênero e sexual

Palestrante: Virginia Ronchete Perez

Palestra Presencial: 19h30

Local: Sala 20 – Bloco 5

“As várias facetas do preconceito racial”

Temática: Preconceito étnico-racial

Palestrante: Jesus Fernandes da Silva

Palestra Presencial: 19h30

Local: Sala 4 – Bloco 1

“O que nós temos a ver?”

Temática: Diversidade sexual e gênero

Palestrante: Andressa Ferrari

Palestra Online: 20h30

Local: Auditório

“Violência contra a mulher: análise crítica e reflexões fenomenológicas para o enfrentamento”

Temática: Violência de gênero e sexual

Palestrante: Nayara Manhães Chagas Cobuci

Palestra Online: 20h30

Local: Sala 20 – Bloco 5

“Saúde mental da população negra: a construção de uma clínica racializada”

Temática: Preconceito étnico-racial

Palestrante: Karine Lima

Palestra Presencial: 20h30

Local: Sala 4 – Bloco 1