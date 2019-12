DIG esclarece roubo de joias, recupera parte dos produtos em Parisi e prende ladrões

Crime ocorreu no sábado (21/12), em Álvares Florence/SP; investigações sobre o caso continuam.

Nesta sexta-feira (27), investigadores DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Votuporanga/SP, juntamente com a autoridade policial de Parisi/SP, localizaram após diversas diligências na referida cidade, uma das autoras do roubo de uma grande quantidade de joias ocorrido em Álvares Florence/SP, no sábado (21/12).

De acordo com informações, J.A.L., de 45 anos, acabou por confessar aos policiais civis que já conhecia vítima (vendedora de joias de Álvares Florence) e, que forneceu a um presidiário – com quem estava se “relacionando” – as informações que precisava para cometer o crime.

Este indivíduo identificado como M.A.C., de 35 anos, repassou essas informações para C.R.C.S., de 32 anos, beneficiado pela “saidinha” e que juntamente com a mulher dirigiram-se a casa da vítima, adentraram ao imóvel e mediante o uso de uma arma de fogo, efetuaram o roubo.

Em seguida, retornaram à Parisi e, C.R.C.S., teria viajado de ônibus com parte das joias, enquanto outra parte ficou com J.A.L., na cidade.

Na casa, o local, os investigadores localizaram as joias que ficaram em sua posse, às quais foram devidamente apreendidas e restituídas à vítima, que prontamente as reconheceu.

A Autoridade Policial representou ao Judiciário pelas prisões temporárias de J.A.L., C.R.C.S., e M.A.C., sendo que o mandado em desfavor de J.A.L., foi cumprido pelos policiais da DIG, neste sábado (28), que após presa foi ouvida e encaminhada para a unidade prisional de Nhandeara/SP.

Já os mandados de prisões temporárias em desfavor de C.R.C.S., e M.A.C., foram devidamente cumpridos nos presídios onde já cumprem suas condenações anteriores – inclusive para C.R.C.S., que retornou após a “saidinha” de Natal. As investigações prosseguem visando o pleno esclarecimento do fato.