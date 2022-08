Bandidos fazem arrastão durante a madrugada em comércios

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Pelo menos três comércios foram furtados durante um “arrastão” entre a noite desta última quarta-feira (17/08/2022), e a madrugada desta quinta (18), em Ibirá (SP). Comerciantes reclamam da falta de segurança da cidade que divide viatura policial com Uchoa.

Segundo imagens do circuito interno de monitoramento, por volta das 23h47 o ladrão passa pela frente de uma loja de manutenção de celulares e acessórios, no Centro da cidade, e arremessa uma peça de ferro contra a porta de vidro. Em seguida ela entra no local, revira gavetas e foge levando alguns objetos.

A comerciante, Sarah Lima, diz que se sente revoltada com a falta de segurança, pois sua loja ficou mais de seis horas arrombada e nenhum guarda ou viatura da polícia passaram pelo local.

“Eu só fui comunicada sobre o crime porque um amigo que passava pela frente da loja viu. Felizmente eu não deixo mercadoria na loja, por isso meu prejuízo foi menor, porém, ele [ladrão] me causou um grande prejuízo financeiro com a porta e o balcão que foram quebrados”, diz.

Já durante a madrugada, por volta das 2h10, uma loja de produtos de R$ 1 também foi invadida por bandidos no bairro São Benedito. Os criminosos levaram cerca de R$ 2 mil em dinheiro, mercadoria e um celular da loja.

“Além do prejuízo financeiro, também tivemos o prejuízo material, pois a porta de vidro que foi arrombada custa em torno de R$ 2 mil, totalizando aí um prejuízo estimado de cerca de R$ 5 mil”, fala o comerciante, Jozeci Araújo.

Ainda na madrugada, uma mercearia também foi furtada por ladrões na cidade, porém, ainda não há informações sobre o que foi levado.

Conforme a Gazeta já mostrou, Ibirá divide a mesma equipe de dois policiais com a cidade de Uchoa – cerca de 17 quilômetros de distância – o que torna a cidade ainda mais vulnerável. Ibirá até possui câmeras de monitoramento, porém, não possui ninguém que fique monitorando as imagens 24 horas.

“Nós comerciantes estamos indignados com a falta de segurança da cidade, pois aqui na praça Central tem guarda, mas ninguém viu nada. A gente paga tão caro de impostos, batalha duro para sobreviver e estamos à mercê dos bandidos”, finaliza Sarah.

Imagens do circuito de segurança dos comércios deverão ajudar a polícia no trabalho de identificação dos bandidos. Até agora ninguém foi preso.