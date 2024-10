Segundo o cabo Rodrigo, em entrevista ao Roni Paparazzi, as equipes realizaram varreduras no local onde João Pedro foi deixado para pernoitar. “Utilizamos os caiaques do Donnega para fazer uma expedição na cachoeira, navegamos dentro do rio margeando inclusive a pé, mas nada foi encontrado.” Além disso, foram feitas buscas na mata perto do lote, onde foram avistados urubus, e drones foram utilizados para auxiliar nas buscas, sem resultado.