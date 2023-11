Diabetes: Secretaria da Saúde promove Dia D de prevenção e combate à doença

Todas as unidades de saúde estarão abertas das 7h às 19h, com atendimento especial

Certamente você já se deparou com alguém que sofra com o quadro de diabetes e, por mais que a doença seja muito conhecida, ainda existem muitas dúvidas acerca do assunto. É exatamente por isso que foi instituído o Dia Mundial da Diabetes em 14 de novembro.

Desta forma, na terça-feira (14/11), como já é de costume, todas as unidades de saúde estarão abertas das 7h às 19h, com atendimento especial voltado ao Dia D da Diabetes. Entre as ações a serem oferecidas estão orientações sobre os sinais e sintomas da doença, métodos de prevenção e solicitação de exames preventivos.

Diabetes

É uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose (açúcar) transformando-as em energia para manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, rins e nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas, como o câncer.