Ambas doenças possuem semelhanças, contudo, a medida facilita o diagnóstico do novo vírus. Desde o início da pandemia o número de confirmados até o último domingo (21/6) no Município totaliza 294 casos.

Os abrigos que acolhem esse grupo de pessoas também estão sendo visitados para a vacinação dos assistidos. Em Votuporanga, três instituições atendem pessoas em situação de rua.

Até agora, 21 pessoas que vivem nas ruas e as assistidas pelos abrigos e que ainda não haviam recebido a dose foram vacinadas. “A busca ativa por esse público ainda não vacinado continua e será permanente. As ações estão ocorrendo, inclusive, no período noturno na tentativa de vacinar o maior número possível de pessoas”, explicou o Secretário de Direitos Humanos, André Figueiredo.

Testagem Covid-19

No começo do mês, em mais uma parceria das Secretarias da Saúde e de Direitos Humanos, foi iniciada a testagem para a Covid-19 da população que vive em situação de rua, assim como dos assistidos por entidades que atendem pessoas que vivem nessa condição. A ação continua e está sendo promovida inclusive aos finais de semana e no período noturno.

Neste momento, 39 pessoas foram submetidas à testagem e quatro delas tiveram resultados positivos para o Coronavírus. Não houve necessidade de internação em nenhum dos casos. Em um deles, o morador foi acolhido pela família, que também reside em Votuporanga. Os demais estão mantidos em isolamento dentro das instituições e monitorados por uma equipe multiprofissional da Secretaria da Saúde.

Todas essas instituições estruturaram, previamente, um espaço adequado para o isolamento desses pacientes confirmados com o Coronavírus em Votuporanga. “O protocolo repassado pela Secretaria da Saúde está sendo aplicado para assegurar a saúde de todos os residentes desses abrigos. Além disso, a equipe da Secretaria de Direitos Humanos fornece máscaras de proteção facial e álcool gel aos atendidos”, ressalta Figueiredo.