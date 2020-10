Aproveitar integralmente os alimentos é bom para você e para o planeta.

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro é uma data é importante, pois aumenta-se a reflexão sobre a complexidade do ato de se alimentar e a complexa cadeia de produção de alimentos.

O problema do desperdício de alimentos

Na América Latina, em torno de 127 milhões de toneladas desperdiçadas por ano poderiam alimentar 36 milhões de pessoas. Já em países desenvolvidos, os alimentos perdidos poderiam alimentar aproximadamente 200 milhões de pessoas. Esse é um valor alarmante que devemos levar em consideração na hora de comprar e preparar os alimentos, tanto no supermercado, como em casa.

Alimentação integral: como aproveitar os alimentos?

Existem diversas práticas para diminuir o desperdício, sendo uma delas o chamado Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA). Usar os alimentos na sua forma integral pode aumentar a densidade nutritiva das preparações alimentares, auxiliar no combate à fome, e reduzir a quantidade de lixo produzido, por meio da utilização total do alimento e de todas as suas partes, como as cascas, folhas, sementes e talos, que geralmente são desprezados. Assim, estamos conduzindo mudanças positivas para a sustentabilidade do planeta!

Faça o teste!