Dia das Mães: Prefeitura de Macedônia sorteia 80 prêmios

Neste sábado, 07, de maio, foi comemorado um dos dias mais importantes do ano: o dia das Mães! Foi na Praça da Matriz com apresentações, sorteios de prêmios e muita música.

As festividades iniciaram por volta das 20h com apresentações dos alunos das escolas municipais: Creche Escola CEMEI José Marques de Toledo e EMEF Felício Luiz Pereira, também com uma linda homenagem das alunas da Escola Estadual Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos para todas as mamães do município.

Em seguida, foram sorteados, aproximadamente, 80 prêmios, com auxílio do assessor de gabinete I, Carlos Danilo; da Secretaria de Lazer, Esporte, Turismo e Cultura, Priscila Oliveira; o prefeito, Reginaldo Marcomini; a vice-prefeita, Vanja Sabino Reis; o presidente da Câmara, Paulo Martinelli; os vereadores, Wilson Souza, Neide Saves; os colaboradores, Eder Serafim, Luana Beatriz, Rogéria Borges, Cleide Guimarães, Marlene Novaes; o assessor de gabinete V, Luiz Jesus.

Após os sorteios de prêmios para as mamães, a festa continuou com a Banda Emoções.