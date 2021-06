Inverno começa nesta segunda com frio menos intenso e pouca chuva

O inverno começa nesta segunda-feira (21) à 0h32 (horário de Brasília) para o hemisfério sul, região da Terra que inclui a maior parte do Brasil. De acordo com o prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a estação será marcada por frentes frias menos intensas e poucas chuvas na maior parte do país. A estação termina em 22 de setembro às 16h21.

A estação é marcada por quedas da temperatura, afetadas por massas de massas de ar frio, oriundas do sul do continente e poucas chuvas.

“No inverno é normal a época de seca ou de pouca chuva na maior parte do país. Nenhum setor que depende de chuva espera por chuva nesta época. As principais preocupações são com poluição do ar aumento do risco de alastramento de fogo”, explica a meteorologista do Climatempo Josélia Pegorim.

No Sul, temperaturas abaixo da média são previstas para o leste de Santa Catarina e do Paraná, além do nordeste do Rio Grande do Sul. Nesses locais, há a possibilidade de geada – que já ocorreram no outono – e a chuva será frequente, como é comum para a região. A partir de setembro, as temperaturas voltam a subir.

No Sudeste, o inverno não será rígido e as temperaturas permanecem acima na média na maior parte do território. O trimestre de junho a agosto corresponde ao período mais seco do ano, com poucas chuvas.

O aumento da temperatura média no Centro-Oeste no fim do inverno gera preocupações com o possível aumento de queimadas e incêndios florestais no Cerrado.

Mais perto da Linha do Equador, as temperaturas pouco mudarão em relação ao usual, mas o inverno no Nordeste deverá ter menos chuvas — exceto no litoral leste.

Em algumas áreas, como o norte do Maranhão e do Ceará, leste do Rio Grande do Norte e do Paraíba, as chuvas em julho ainda poderão ocorrer ligeiramente acima da média.

Na região Norte, os primeiros meses da estação terão chuva e temperatura acima da média, principalmente sobre os estados de Roraima e Amapá. Nas áreas de transição entre a Amazônia e o Cerrado, a previsão é inversa: menos chuva no fim do inverno.

Parte do Amapá, do Amazonas, do Pará e de Roraima ficam no hemisfério norte — portanto, por lá começará o verão. Boa Vista (RR), inclusive, é a única capital inteiramente no lado norte do planeta. Porém, como são regiões muito próximas à Linha do Equador, não haverá tanta diferença na estação.