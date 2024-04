Gestante descobriu malformação da coluna vertebral no início da gravidez, ao fazer ultrassom com 20 semanas de gestação. Menino nasceu no dia 17 de abril e ficou internado por seis dias em São José do Rio Preto/SP.

O bebê que foi operado dentro do útero da mãe para correção de malformação na coluna vertebral recebeu alta hospitalar, nesta segunda-feira (22.abr), após 40 dias da cirurgia inédita no noroeste paulista.