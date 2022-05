Fundo Social de Macedônia entrega agasalhos e cobertores para população

Nesta quarta-feira, 18, o Fundo Social de Solidariedade de Macedônia fez a entrega de agasalhos, cobertores e sapatos para a população.

A Campanha do Agasalho continuará nos próximos dias e o Fundo Social espera conseguir novas doações para contemplar ainda mais munícipes.

Os pontos de coleta, como a UBS, as EMEF Felício Luiz Pereira, a Creche Escola CEMEI José Marques de Toledo, a Escola Estadual Engenheiro Haroldo Guimarães Bastos, o Paço Municipal e a sede do Fundo Social.

Fica os agradecimentos por todas as doações enviadas.

“Devido à queda da temperatura resolvemos antecipar a entrega das doações de roupas da nossa Campanha do Agasalho aqui no Fundo Social. A Campanha vai continuar, quem desejar fazer doações é só procurar os pontos de coleta e contribuir conosco. Agradecemos muito as doações. Nosso objetivo é comtemplar o maior número de pessoas possível do nosso município. Obrigada a todos! ”. Ressalta a vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Macedônia.