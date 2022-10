Dia D do Outubro Rosa: Unidades de Saúde estarão abertas neste sábado das 8h às 16h

No decorrer deste mês, diversas ações foram realizadas para conscientizar as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero

Neste sábado (22/10), todas as Unidades de Saúde de Votuporanga, exceto a unidade do bairro Vila Paes “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, estarão abertas das 8h às 16h para o Dia D da campanha Outubro Rosa. Entre as ações a serem oferecidas estão exames preventivos como, por exemplo, o papanicolau, orientações para realizar autoexame de mamas, solicitações de mamografias e realizações de testes rápidos para detecção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

No decorrer deste mês, diversas ações foram realizadas para conscientizar as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero. A carreta do Hospital de Amor de Barretos ficou durante esta semana na praça São Bento realizando exames em mulheres que aguardavam por mamografias.

“Sabemos que as chances de cura são maiores quando o diagnóstico ocorre logo no início. Por isso, o Município vem trabalhando junto às mulheres a importância de manter a saúde em dia”, disse a secretária da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix.