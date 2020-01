Saiba como evitar pragas urbanas durante o verão

Dicas são do Instituto Biológico, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

As altas temperaturas são propícias para o aumento na reprodução das chamadas pragas urbanas, ou seja, moscas, pernilongos, baratas, ratos, escorpiões, formigas, cupins ou carrapatos. Para driblar o problema, o pesquisador do Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco José Zorzenon, é enfático: é preciso dificultar água, abrigo, alimento e acesso para as pragas, também conhecidos como os “quatro A’s”.

Segundo o pesquisador, as pragas urbanas ocorrem durante todo o ano, mas neste período a ocorrência aumenta em razão da maior oferta de água e alimento e a capacidade de reprodução mais frequente e veloz desses organismos. “Quanto mais fatores essenciais às pragas forem suprimidos, menores são as chances delas se estabelecerem. Se deixarmos lixo ou qualquer alimento disponível e de fácil acesso, logo aparecerão baratas, ratos, moscas e formigas, dentre outras pragas”, afirma Zorzenon.

O aumento das baratas, por exemplo, resulta na maior ocorrência de escorpiões e aranhas, que são seus predadores. “O lixo e a falta de saneamento favorecem o aparecimento e a manutenção de baratas e consequentemente, mais escorpiões surgirão. É um ciclo. Por isso, há a necessidade de prevenção contínua dessa praga”, diz o pesquisador.

A dona de casa Maria Eunice Martins, moradora da Vila Iolanda, na zona leste de São Paulo, observa o aumento dessas pragas nesta época. “Aonde eu moro tem muito bueiro perto e nesta época fica lotado e baratas. Além de fechar minha casa mais cedo, evito deixar bagunça armazenada na garagem ou não por o lixo nos dias certos”, conta.

Veja abaixo algumas dicas para evitar a ocorrência dessas pragas, principalmente no verão. E, caso elas já estejam na sua casa, saiba como resolver o problema.

Prevenção

– Não deixar água acumulada em caixas d’água, ralos, piscinas, calhas, pneus e latas. Água parada, mesmo limpa, pode ser criadouro de mosquitos, inclusive dos que transmitem dengue, febre amarela, Chikungunya, elefantíase e malária;

– Não vá pelo caminho mais fácil: o plantio de crotalaria, a aplicação de vinagre e repelentes elétricos não eliminam os mosquitos. Essas práticas não têm comprovação científica;

– Não deixe lixo acumulado nos quintais;

– Deixe os alimentos em ambiente refrigerado e em local de difícil acesso para essas pragas.

Combate às pragas

– Tente identificar qual praga está em sua casa. Caso não consiga, procure um especialista, que vai indicar a melhor forma de combatê-la;

– Em caso de infestação severa, chame uma empresa especialista em pragas urbanas. Cada espécie é controlada de uma forma e para isso, podem ser utilizados produtos distintos, que devem ser aplicado apenas por pessoas habilitadas;

– O Instituto Biológico pode esclarecer algumas dúvidas da população pelo seu site www.biologico.agricultura.sp.gov.br, por meio do sistema Fale Conosco. Mais de mil dúvidas são respondidas anualmente pelo Instituto.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP