DETRAN leiloa mais de 100 veículos em Votuporanga

É no dia 24(terça-feira) de forma online, no pátio do Sanches

Um Chevrolet Prisma Maxx 2008, com lance inicial de R$ 5.000, avaliado em R$ 23.890,00pela tabela FIPE(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas),é um dos destaques do leilão online do Detran.SP em Votuporanga, que ocorre na terça-feira (24). Mais de 100 lotes foram disponibilizados para serem arrematados.

Fazem parte do certame lotes com direito à documentação e em fim de vida útil.Para o arrematante no leilão, o veículo sai quitado, sem nenhuma dívida, já que o valor arrecadado no leilão é utilizado pelo departamento, justamente para quitar os débitos do proprietário junto ao Estado.

Os veículos que foram apreendidos por questões administrativas, como falta de licenciamento, CNH vencida, alcoolemia, entre outros, estão sendo ofertados para pagamento à vista.Ainscrição para participação deve ser feita pelo site da empresa responsável, que pode ser acessado pelo portal do Detran.SP (https://bit.ly/3mnNNVC). Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação.A visita aos pátios é permitida àqueles que quiserem checar as condições do veículo. Os interessados podem comparecer, no dia 20 de maio (sexta) das 09h às 12h e das 13h às 16h, àRua Dalva Félix de Paiva, 6138 – Jardim Alvorada – Votuporanga/SP – CEP: 15505-035.

Cuidados necessários para participar