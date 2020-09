A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa que, em parceria com o Governo do Estado, serão oferecidas 30 vagas, aos jovens de Votuporanga, para o curso totalmente gratuito de Informática Básica destinado à qualificação profissional através do programa Novotec Expresso. Votuporanga foi um dos 88 municípios das 16 Regiões Administrativas do Estado a serem contempladas com a modalidade. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio do Centro Paula Souza (CPS), instituição responsável pelas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo.