Ele passava por atendimento médico no hospital quando fugiu; pouco tempo depois, o detento foi capturado pela PM

Um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto foi recapturado após fugir do Hospital de Base, onde passava por atendimento médico. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, 23.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o reeducando teria pedido auxílio dos funcionários do CPP alegando estar passando mal. Ele foi encaminhado ao HB e, durante a triagem, fugiu do local.

Conforme as informações, o detento estava sem as algemas e conseguiu sair da emergência pulando a grade da portaria.