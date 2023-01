Descarga elétrica mata turista dentro de banheiro químico​

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 30 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica dentro de um banheiro químico, às margens do Rio Paraná, em Presidente Epitácio (SP). O acidente aconteceu nesta segunda-feira (16).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima era um turista e foi atingida pelo choque dentro do banheiro químico, que fica em um contêiner. Ele foi socorrido às pressas por uma equipe dos Bombeiros e levado para a Santa Casa da cidade, mas acabou não resistindo.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, o homem morava em Campinas (SP) e estava na cidade com a esposa e três crianças. Nenhuma delas ficou ferida.

O caso foi registrado pela polícia da cidade e o banheiro periciado para que se entenda o que provocou a descarga elétrica.

O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e passaria por exame necroscópico. A prefeitura da cidade soube do caso e disse que está tomando as medidas necessárias.