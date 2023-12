DER inicia hoje Operação Verão nas rodovias que ligam a capital e o interior ao litoral do estado e regiões serranas

Com reforço de pessoal e mais equipamentos, departamento calcula que 3,7 milhões de veículos circularão nas principais vias administradas pelo governo estadual nos feriados do Natal e Ano Novo

A partir desta segunda-feira (18), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, começa oficialmente a sua tradicional Operação Verão, com um conjunto de medidas operacionais nas rodovias, reforço de pessoal e mais equipamentos, para aumentar a segurança, prestar informações aos usuários e agilizar o apoio em casos de emergência. O esquema especial seguirá até 25 de fevereiro, com picos de tráfego nos feriados de Natal e Ano Novo.

O DER, que administra 13 mil quilômetros de vias, calcula que o movimento nas principais estradas utilizadas nos feriados do Natal e Ano Novo chegará a 3,7 milhões de veículos. No Natal, a estimativa é um tráfego 14% acima da média anual – e de 38% a mais, no Ano Novo, com destaque para as vias de ligação com o litoral paulista, mas também para cidades serranas e alguns pontos da Região Metropolitana de São Paulo.

Para fazer frente ao aumento da circulação de veículos, o DER destacou 420 colaboradores para a Operação, com presença nas rodovias, Unidades Básicas de Atendimento e outros pontos estratégicos. Estarão disponíveis 127 veículos de apoio, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, além de drones, caminhonetes de inspeção, veículos utilitários e motocicletas.

HORÁRIOS DE MAIOR MOVIMENTO – Nos finais de semana da Operação Verão, o DER orienta os usuários a optar pelos horários de menor tráfego de veículos: às sextas-feiras, o pico é registrado entre 14h e 22h; aos sábados, entre 7h e 19h; e aos domingos, das 9h às 21h.

PRESENÇA NAS RODOVIAS – Operando de forma ininterrupta, 24 horas ao dia e sete dias por semana, as Unidades Básicas de Atendimento contarão com equipes reforçadas e mais equipamentos em pontos estratégicos, nas rodovias e pontos de acesso, para garantir a fluidez do tráfego, prestar informações nos Painéis de Mensagens Variáveis e dar apoio no caso de acidentes e outras ocorrências nas vias. No total, 420 colaboradores atuarão na Operação Verão.

Em parceria com o DER, a Polícia Militar Rodoviária destacou 527 policiais para atuarem no período de festas e férias escolares, que contarão com 118 viaturas, 27 bases operacionais, 17 radares e 78 medidores alcoólicos.

BASES MÓVEIS COM INTERNET – Durante a Operação Verão, o DER disponibilizará duas unidades móveis nas rodovias que ligam a capital e interior ao litoral do estado, uma localizada na SP 055 (Rodovia Dr. Manuel Hypolito Rego) e a segunda na SP 098 (Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro). Além de informações e atendimento inicial em caso de urgência, os usuários também encontrarão água potável e carregadores de celulares e, no caso da SP 055, sinal de internet via satélite.

