Questionada sobre a liminar, a Secretaria de Estado da Educação não informou se vai recorrer. Disse apenas que “recebeu e está analisando tecnicamente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado”.

Para o juiz Evandro Pelarin, da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, a implantação é positiva para a comunidade escolar. “O modelo que eu conheci e que foi implantado aqui em Rio Preto (em um colégio particular) não prega ideologia desta ou daquela vertente dentro da escola. Não interfere na liberdade do professor em ministrar o ensino de acordo com o conteúdo programático. Não vi nada disso. O que eu vi é um procedimento que prega a disciplina no estudo, a organização do aluno, a concepção da importância do professor e do aluno. Não sei como isso pode ser ruim para a educação. Repito. No modelo que eu conheci, só observei ganho de qualidade para a educação”. (MAS)