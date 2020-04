Deputados da região de Votuporanga lamentam a saída de Moro

Ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou demissão do governo de Bolsonaro nesta sexta (24).

Deputados federais da região de Votuporanga/SP lamentaram a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça nesta sexta-feira (24). Ainda criticaram a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, um dos motivos apresentados por Moro para justificar seu pedido de demissão.

Os deputados Geninho Zuliani (DEM), Fausto Pinato (PP) e Luiz Carlos Motta (PL) comentaram a mudança no governo. “O Brasil perde muito. Moro foi ícone de combate à corrupção e deixou evidente que o presidente quis colocar a política na polícia. Lamento muito. O Brasil sai derrotado”, afirmou Geninho ao Diário.

Pinato fez críticas em postagem nas redes sociais. “Com devido respeito, Bolsonaro comete mais um grande erro administrativo ao tentar intervir (sem motivo) no comando da Polícia Federal que, por consequência, resultou no pedido de demissão do competentíssimo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Lamentavelmente, hoje será um dia de muitas comemorações, em especial dos delinquentes do crime organizado”

Já o deputado Luiz Motta afirmou ao Diário que as declarações de Moro em seu anúncio terão reflexos no governo federal. “É certo que as declarações feitas pelo agora ex-ministro anunciam sérios desdobramentos políticos no governo federal. São revelações que exigem as devidas apurações. Neste quadro de instabilidade, o presidente Bolsonaro é colocado numa situação difícil que vai requerer de sua parte articulações políticas mais hábeis com o Congresso Nacional para continuar conduzindo seu governo. As declarações de Moro podem levar Bolsonaro a acusações de crime de responsabilidade. Sua popularidade fica ameaçada”, afirmou Motta.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br