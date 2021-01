Deputado MOTTA se manifesta com relação à eleição para presidência da Câmara

As discussões em torno da sucessão da presidência da Câmara estão sendo feitas com cautela e, dada a complexidade do assunto, ganham novos rumos a cada dia com novas candidaturas e adesões a elas, que não se restringem somente ao Lira e ao Baleia.

O Capitão Augusto, do meu partido, o PL, por exemplo, é candidato. As campanhas estão em curso. Sou um homem de partido, portanto, considero que as orientações do PL devem ser acatadas com a ressalva de que parlamentares como eu, representantes dos trabalhadores, temos que ter poder de influência sobre as propostas dos candidatos, seja ele qual for, principalmente frente às votações de matérias que visem o combate à Covid-19 e retomem a pauta trabalhista que está parada no Congresso Nacional para, no mínimo, estimular a geração de empregos e de renda.