Secretário de Governo e Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab, visita Macedônia em apoio à reeleição de Reginaldo Marcomini

No próximo sábado, 07 de setembro, às 12h30, Macedônia receberá uma visita de grande importância política: o Secretário de Governo do Estado de São Paulo e Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab. Sua presença reforça o apoio do governo estadual à reeleição do prefeito Reginaldo Marcomini e da vice Vanja Sabino Reis.

A visita acontece em um momento decisivo para a cidade, que tem colhido frutos significativos em diversas áreas graças à parceria estreita entre o governo municipal e estadual.

Gilberto Kassab, que desempenha um papel fundamental na gestão estadual, vem à cidade para endossar o trabalho realizado pela administração de Reginaldo e Vanja, reconhecendo o esforço contínuo em garantir o progresso de Macedônia. A visita também evidencia a proximidade do prefeito com o governo estadual, fator que tem sido crucial para a obtenção de recursos e o desenvolvimento de projetos estratégicos para o município.

Durante o evento, Kassab fará um pronunciamento destacando a importância da continuidade desse trabalho, reafirmando o compromisso do governo do Estado de São Paulo com o futuro de Macedônia.

O evento acontecerá no Comitê 55, e, após o discurso haverá uma manifestação automotiva pelas ruas da cidade, reunindo apoiadores e a comunidade em um momento de celebração e esperança por novos avanços. A presença de Kassab simboliza o reforço do apoio do governo estadual à reeleição de Reginaldo Marcomini e Vanja, sinalizando que Macedônia está no caminho certo para continuar seu desenvolvimento.