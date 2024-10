Deputado conquista verba para implantação de elevador na Arena Plínio Marin, em Votuporanga

Obra vai tornar estádio municipal mais acessível e apto para sediar jogos de grandes competições.

O deputado Carlão Pignatari anunciou, nesta segunda-feira (28), a destinação de uma verba de R$ 400 mil para a implantação de um elevador na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O estádio municipal foi inaugurado em 2016 e é a casa do CAV (Clube Atlético Votuporanguense). O objetivo da obra é garantir o acesso de pessoas com deficiência e o fluxo de torcedores, equipes técnicas e profissionais da área esportiva, tornando o espaço apto para sediar jogos de grandes competições.

“A implantação desse elevador é fundamental para o acesso de todos à Arena Plínio Marin. Vai facilitar muito o fluxo geral. Tenho tratado desse tema com o presidente da Federação Paulista de Futebol, meu amigo Reinaldo Carneiro Bastos, e como eu tinha esse compromisso, fui atrás e consegui o recurso para essa obra junto ao governo do Estado. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e toda a sua equipe pela conquista”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O CAV conquistou, neste ano, o título de campeão da Série A3 do Campeonato Paulista e, com isso, garantiu o acesso à Série A2 em 2025. Além disso, foi vice-campeão da Copa Paulista. “Foi um ano de muitas conquistas para a Votuporanguense, e tudo isso reflete nas necessidades de se ter um estádio completo e em perfeitas condições. Vamos trabalhar para trazer muitos investimentos para a Arena Plínio Marin e muitos jogos para Votuporanga e região”, disse Carlão Pignatari.

A Arena Plínio Marin também já recebeu investimentos em iluminação. A boa condição é exigência da FPF (Federação Paulista de Futebol) para realização de jogos noturnos do Campeonato Paulista no local. Ao todo, os investimentos na construção e modernização do estádio somam mais de R$ 15 milhões. “Esse investimento reverte na melhora da economia local e regional. O setor esportivo atrai muito dinheiro e Votuporanga só tem a ganhar com isso”, afirmou o deputado.

Liberação

Com o anúncio, agora inicia-se a fase de apresentação do projeto e toda a documentação para liberação do recurso. Como o processo está adiantado, a expectativa é de que a verba seja repassada para a prefeitura ainda neste ano ou, no máximo, no começo de 2025.

“Em nome de toda a diretoria e torcedores, agradecemos imensamente ao deputado Carlão Pignatari por viabilizar a verba do governo estadual para a instalação do elevador e melhorias na Arena Plínio Marin, um passo importante para modernizar e tornar nosso estádio ainda mais acessível para todos”, disse o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.