VEREADOR DJALMA APRESENTA INDICAÇÕES SOLICITANDO MELHORIAS EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE

Durante a 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, o Vereador Professor Djalma Nogueira falou sobre as indicações encaminhadas ao Poder Executivo, onde foram solicitadas melhorias na infraestrutura em vários bairros da cidade.

Entre os pedidos, melhorias na Iluminação Pública da praça do Centro de Esportes Altino Ferreira, tanto na parte interna quanto na externa.

Segundo o parlamentar, alguns pontos estão com lâmpadas queimadas e há deficiência de iluminação.

Professor Djalma também solicitou o plantio de árvores em área pública às margens da Rua Prof. Benhur Aparecido Paiva e nas reservas ambientais dos loteamentos Cidade Jardim I e II.

O parlamentar também solicitou a instalação de redutores de velocidade na Avenida Simão Alvares Carrilho, nas proximidades da rotatória existente no cruzamento com a Avenida Projetada 8. A proposta tem o objetivo de evitar que veículos trafeguem acima do limite de velocidade, diminuindo assim, os riscos de acidentes no local”, explicou ele.