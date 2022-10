Deputado Carlão Pignatari conquista veículo para a Defesa Civil de Valentim Gentil

Através de emenda impositiva do Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, a Defesa Civil de Valentim Gentil recebeu do Governo do Estado, R$ 300 mil.

Por meio do programa de Ação de Aparelhamento das Defesas Civis, o município recebeu um veículo 4×4 e equipamentos para combate a incêndio que irão contribuir para ações mais efetivas.